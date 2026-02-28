Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 28 Şubat 2026 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Güvenli liman özelliği nedeniyle altına talep arttı. Altının ons fiyatı şu sıralarda 5 bin 280 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 28 Şubat 2026 Cumartesi günü düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Artan jeopolitik tansiyonla birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi azalırken, güvenli liman varlıklara olan talep arttı. Bu sebeple en çok tercih edilen yatırım aracı olan sarı metal haftayı yükselişle kapattı. Altının ons fiyatı, 5 bin 280 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altından destek alan gram altın da 7 bin 400 lirayı geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.434,92
Satış: 7.435,91
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.277,44
Satış: 5.280,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.895,87
Satış: 12.157,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 47.583,49
Satış: 48.482,13
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.790,00
Satış: 49.347,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.717,39
Satış: 24.315,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 47.583,49
Satış: 48.482,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.019,52
Satış: 50.290,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.113,41
Satış: 5.413,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.828,54
Satış: 7.161,76
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 121.599,00
Satış: 123.274,00