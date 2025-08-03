Altın fiyatlarında son durum 3 Ağustos 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 3 Ağustos Pazar verileri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın haftayı yükselişle noktalamıştı. Güncel verilere göre ise haftanın son gününde ons altın 3 bin 364 dolar, gram altın 4 bin 395 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı yükselişle noktaladı. Güncel verilere göre, 3 Ağustos Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 395 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.394,95
Satış: 4.395,45
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.362,03
Satış: 3.364,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.031,92
Satış: 7.186,56
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.127,69
Satış: 28.658,33
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.554,00
Satış: 28.714,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.019,90
Satış: 14.373,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.127,69
Satış: 28.658,33
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.029,48
Satış: 29.761,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.400,01
Satış: 3.364,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.995,52
Satış: 4.202,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.121,00
Satış: 71.675,00