Hafta sonu altın fiyatları: 5 Nisan 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda yön, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor. Enerji maliyetlerindeki artış ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftayı 4 bin 676 dolar seviyesinden kapatıyor. Peki, 5 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel alış ve satış rakamları…
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimin önümüzdeki haftalarda da sürebileceğine dair açıklamaları, küresel piyasalarda endişeyi artırarak fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Jeopolitik risklerin yükselmesine rağmen altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülmesi dikkat çekerken, güvenli liman olarak görülen altına olan talepte kısa süreli bir zayıflama yaşandı. Piyasalardaki bu dalgalı seyir yatırımcıları daha temkinli davranmaya iterken, vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki, 5 Nisan 2026 itibarıyla gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, ons altın bugün hangi seviyede? İşte hafta sonu güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.703,01
Satış: 6.704,43
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.676,76
Satış: 4.676,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.724,81
Satış: 10.961,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.899,25
Satış: 43.712,86
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.526,00
Satış: 45.809,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.382,60
Satış: 21.923,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.899,25
Satış: 43.712,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.935,86
Satış: 46.076,15
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.718,77
Satış: 4.940,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.183,98
Satış: 6.472,47
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 110.464,00
Satış: 113.156,00