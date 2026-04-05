        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları: 5 Nisan 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Küresel piyasalarda yön, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor. Enerji maliyetlerindeki artış ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle ons altın haftayı 4 bin 676 dolar seviyesinden kapatıyor. Peki, 5 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel alış ve satış rakamları…

        Giriş: 05.04.2026 - 00:04 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimin önümüzdeki haftalarda da sürebileceğine dair açıklamaları, küresel piyasalarda endişeyi artırarak fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Jeopolitik risklerin yükselmesine rağmen altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülmesi dikkat çekerken, güvenli liman olarak görülen altına olan talepte kısa süreli bir zayıflama yaşandı. Piyasalardaki bu dalgalı seyir yatırımcıları daha temkinli davranmaya iterken, vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki, 5 Nisan 2026 itibarıyla gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, ons altın bugün hangi seviyede? İşte hafta sonu güncel altın fiyatları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.703,01

        Satış: 6.704,43

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.676,76

        Satış: 4.676,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.724,81

        Satış: 10.961,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.899,25

        Satış: 43.712,86

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.526,00

        Satış: 45.809,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.382,60

        Satış: 21.923,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.899,25

        Satış: 43.712,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.935,86

        Satış: 46.076,15

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.718,77

        Satış: 4.940,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.183,98

        Satış: 6.472,47

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 110.464,00

        Satış: 113.156,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
