Hafta sonu altın fiyatları 6 Aralık 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 6 Aralık 2025 Cumartesi verileri alım satım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Dün güne yükselişle başlayan sarı metalde bugün düşüş gözlemleniyor. Gram altın güne 5.746 TL, ons altın ise 4.199 dolar seviyesinden başlarken, ons fiyatında yüzde 0,18'lik düşüş dikkat çekiyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Giriş: 06.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:52