Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 6 Temmuz Pazar verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre haftanın son gününde ons altın 3 bin 340 dolar, gram altın 4 bin 274 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre, 6 Temmuz 2025 Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 274 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Temmuz 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.273,98
Satış: 4.274,48
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.333,93
Satış: 3.340,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.838,36
Satış: 6.988,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,45
Satış: 27.869,59
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.632,00
Satış: 27.842,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.633,99
Satış: 13.977,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,45
Satış: 27.869,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.078,60
Satış: 28.780,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,60
Satış: 3.277,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.866,48
Satış: 4.075,01
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.868,00
Satış: 69.711,00