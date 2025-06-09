Bayram tatili sürerken altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen 8 Haziran Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 177 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…