ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin ardından dün düşen altın fiyatları, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin devam eden endişelerle yükseldi. Fed, toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti. Peki, bu gelişmeler sonrası hafta sonu altın fiyatları ne durumda? İşte, 2 Ağustos 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları...