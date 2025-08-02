Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 2 Ağustos 2025 Cumartesi gram ve çeyrek altın ne kadar?
ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliği öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerden dolayı güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 2 Ağustos 2025 altın fiyatları...
ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin ardından dün düşen altın fiyatları, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin devam eden endişelerle yükseldi. Fed, toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti. Peki, bu gelişmeler sonrası hafta sonu altın fiyatları ne durumda? İşte, 2 Ağustos 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.394,95
Satış: 4.395,45
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.362,03
Satış: 3.364,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.031,92
Satış: 7.186,56
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.127,69
Satış: 28.658,33
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.537,00
Satış: 28.793,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.019,90
Satış: 14.373,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.127,69
Satış: 28.658,33
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.950,45
Satış: 29.680,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.398,59
Satış: 3.372,86
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.993,21
Satış: 4.213,79