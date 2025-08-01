Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

Meteoroloji tarafından hava durumu tahminleri duyuruldu. Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Ağustos Cumartesi ve Pazar il il hava durumu...