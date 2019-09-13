Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar yarın ki hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günü için güncel hava durumunu yayınladı. Hafta sonu tatil planı yapacak olan vatandaşlar yaşadığı şehre göre hava durumunu kontrol edebilecek. İşte 14-15 Eylül hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU - 14-15 EYLÜL 2019

İstanbul'da 14 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu 28 derece olacak.

15 Eylül Pazar günü ise hafif sağanak yağışlı 26 derece olacak.

ANKARA HAVA DURUMU - 14-15 EYLÜL

Ankara'da 14 Eylül Cumartesi 2019 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu 27 derece olacak.

Pazar günü ise, Parçalı bulutlu 25 derece olacak.

İZMİR HAVA DURUMU - 14-15 EYLÜL

İzmir'de 14 Eylül Cumartesi günü az bulutlu 29 derece olacak.

15 EYlül Pazar günü ise az bulutlu 29 derece olacak.