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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonunu bekleyenler için hava tahminini yazdı. Marmara'da lodosla birlikte hava sıcaklıkları 1-2 derece artarken, iç bölgelerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor...

Son dakika: Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler

Cumartesi sabahı Türkiye genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü, soğuk bir hava ve Marmara’da üşüten rüzgarlarla güne başlıyoruz. İstanbul’da sıcaklık 6 derece, Ankara -1, İzmir 7 derecelerde olurken asıl ayaz kıyıdan uzak iç merkezlerde yaşanıyor. Cumartesi öğlen güçlenmesini beklediğimiz lodosla hava biraz ısınacak.

Günün en yüksek sıcaklıklarına bakınca mevsim ortalamalarında, 1-2 derece kadar da üzerinde bir cumartesi geçireceğiz.

İstanbul’da cumartesi gecesi ve pazar sabahı hava yağmurlu görünüyor. Uludağ, Kartepe gibi Marmara yüksekleri karla buluştu ama kıyılarda bu hafta sonu da kar yağışı beklemiyoruz.

İÇ KESİMLERDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yeni kış mevsimi henüz Türkiye’nin batı ve kuzey kıyılarına kar yağışları getirmedi, Anadolu’da ise kar ve kış havası her hafta yokluyor. Bu hafta sonu Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu’da kar (ve konuma göre karla karışık yağmur) görebileceğiz. Pazar öğlen saatlerinde Ankara-Karabük-Kastamonu hattında kar yağma ihtimali yüksek görünüyor. Fakat Ankara’da sulusepken dediğimiz yağmurlar karışmış bir kar yağışı hali görürüz, bazı yüksek ilçelerde ise hafif bir kar örtüsü oluşabilir.

BAZI YOLLAR KAPANABİLİR

Pazartesi günü yine Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kar yağışları görünüyor, Erzincan, Erzurum, Muş ve Bitlis yükseklerinde kuvvetli kar sebebiyle köyler arası ulaşım etkilenebilir, bazı yollar kapanabilir.

MARMARA'DA KIŞ BAŞLADI, KARA ÇOK VAR

İstanbul’da orta vadeli tahminler ocak ayının ilk haftası da dahil olmak üzere kar yağışı ihtimali çok düşük, ocak ayının ikinci yarısından sonrası için 'beklenti oluşturalım' diyor. Bu konuda haber vermek bazen ağır, özellikle çocuklar “ne zaman kar yağacak” dediğinde onlara “orta vadeli tahminlerde kar…” diyebilmek kolay değil.

Yine de kış Marmara’da yeni başladı, geçen yıl Mart ayını da içine alarak bahara uzanan kış soğukları belki bu yıl da gelmek için Ocak ayının ikinci yarısını bekliyordur. Hava tahminlerinde önemli güncellemeler yaşanabiliyor, vadesi uzun tahminlerin değişme ihtimali de yüksek olunca (özellikle İstanbul için) kar umudumuzu yitirmeyelim, henüz bunun için erken. İyi hafta sonları.

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