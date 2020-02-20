Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SAATLİK TAHMİN
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|PERŞEMBE12.00 - 15.00
|11
|11
|78
|15
|27
|PERŞEMBE15.00 - 18.00
|10
|10
|84
|22
|36
|PERŞEMBE18.00 - 21.00
|9
|9
|89
|24
|38
|PERŞEMBE21.00 - 24.00
|9
|9
|89
|23
|37
5 GÜNLÜK TAHMİN
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|20 Şubat Perşembe
|5
|11
|77
|96
|23
|-6,2
|18,4
|3,4
|9,7
|21 Şubat Cuma
|6
|9
|64
|89
|28
|-6,4
|22
|3,7
|10
|22 Şubat Cumartesi
|3
|9
|81
|89
|19
|-5,4
|18,8
|4
|9,6
|23 Şubat Pazar
|3
|10
|71
|91
|15
|-4,5
|18,5
|3,9
|9,7
|24 Şubat Pazartesi
|6
|14
|68
|80
|26
|-3,5
|18,7
|4
|9,8
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.
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