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HaberlerGündem

Hafta sonu havalar nasıl olacak? 22-23 Şubat İstanbul hava durumu

Meteoroloji Türkiye geneli ve İstanbul hava durumu için hava durumu verilerini paylaştı. Hafta sonu havalar nasıl olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Peki Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

SAATLİK TAHMİN 

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE12.00 - 15.001111781527
PERŞEMBE15.00 - 18.001010842236
PERŞEMBE18.00 - 21.0099892438
PERŞEMBE21.00 - 24.0099892337


5 GÜNLÜK TAHMİN

 

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
20 Şubat Perşembe511779623-6,218,43,49,7
21 Şubat Cuma69648928-6,4223,710
22 Şubat Cumartesi39818919-5,418,849,6
23 Şubat Pazar310719115-4,518,53,99,7
24 Şubat Pazartesi614688026-3,518,749,8


HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

 

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