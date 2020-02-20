Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) PERŞEMBE 12.00 - 15.00 11 11 78 15 27 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 10 10 84 22 36 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 9 9 89 24 38 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 9 9 89 23 37



5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 20 Şubat Perşembe 5 11 77 96 23 -6,2 18,4 3,4 9,7 21 Şubat Cuma 6 9 64 89 28 -6,4 22 3,7 10 22 Şubat Cumartesi 3 9 81 89 19 -5,4 18,8 4 9,6 23 Şubat Pazar 3 10 71 91 15 -4,5 18,5 3,9 9,7 24 Şubat Pazartesi 6 14 68 80 26 -3,5 18,7 4 9,8



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.