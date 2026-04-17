Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılacak?
Hafta sonu sınav var mı, bu hafta hangi sınav yapılacak soruları, özellikle Nisan ayının ortasına gelinirken sınav takvimini takip eden öğrenciler ve adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Hafta sonuna yaklaşılırken ÖSYM sınav takvimi başta olmak üzere farklı kurumların düzenlediği merkezi sınavlar gündemde yer almaya devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri uygulanacak sınavların tarihleri, saatleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin detaylar ise adaylar tarafından arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte detaylar
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
ÖSYM tarafından EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ve e-YDS uygulanacak.
Ayrıca ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları gerçekleştirilecek.
EKPSS VE E-YDS OTURUM SAATLERİ
EKPSS oturum saati 19 Nisan Pazar: 10.15
e-YDS oturum saati 18 Nisan Cumartesi: 13.45