        Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılacak? Bu hafta sonu ne sınavı var?

        Hafta sonu sınav var mı, bu hafta hangi sınav yapılacak soruları, özellikle Nisan ayının ortasına gelinirken sınav takvimini takip eden öğrenciler ve adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Hafta sonuna yaklaşılırken ÖSYM sınav takvimi başta olmak üzere farklı kurumların düzenlediği merkezi sınavlar gündemde yer almaya devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri uygulanacak sınavların tarihleri, saatleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin detaylar ise adaylar tarafından arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 16:31 Güncelleme:
        1

        Hafta sonu yapılacak sınavlar ve sınav takviminde hangi oturumların yer aldığı, özellikle merkezi sınavlara hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayının yarısının bitimiyle uygulanacak sınavlara ilişkin detaylar, sınav saatleri ve sınav merkezleri gibi bilgiler adayların gündeminde yer alırken, ÖSYM başta olmak üzere ilgili kurumların duyuruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, hafta sonu sınav programını öğrenerek hazırlıklarını son günlerde sürdürüyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var?

        2

        BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

        ÖSYM tarafından EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ve e-YDS uygulanacak.

        Ayrıca ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları gerçekleştirilecek.

        3

        EKPSS VE E-YDS OTURUM SAATLERİ

        EKPSS oturum saati 19 Nisan Pazar: 10.15

        e-YDS oturum saati 18 Nisan Cumartesi: 13.45

        4

        ATA AÖF OTURUM SAATLERİ

        I.Oturum 18 Nisan 2026 09:30

        II.Oturum 18 Nisan 2026 14:00

        III.Oturum 19 Nisan 2026 15:00

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 16 Nisan 2026 (Devler Ligi Yarı Finali Belli Oldu)

        Devler ligi yarı finali belli oldu. İran, Dünya Kupası'na katılacak mı? Fenerbahçe Beko, Asvel deplasmanında. Euroleauge kadınlar yarı finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Milli Motosikletçiler dünya arenasında. Güreş Milli Takımı medya günü.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıo...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
