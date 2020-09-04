Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5 - 6 Eylül'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında pekçok ilde haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son günlerde açıklanan yeni vaka sayılarında artış olunca, vatandaşlar yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili sorular sormaya başladı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olup olmadığı soruldu. İşte "haftasonu sokağa çıkma yasağı" iddiaları ile ilgili son durum...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

İZMİR: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

KONYA

Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı:

"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, 21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına, bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına, fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi."

TEKİRDAĞ: Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

MANİSA

65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

BOLU: 65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

BALIKESİR: 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1’inci ve 2’nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.TUNCELİ: 65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

KÜTAHYA

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın belirlenen bölgelerdeki park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.

VAN

Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

YALOVA

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

“65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."

BARTIN

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

KIRIKKALE

Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

AKSARAY

Aksaray’da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.

VAN

Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

YALOVA

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

“65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."

BARTIN

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

KIRIKKALE

Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

AKSARAY

Aksaray’da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.