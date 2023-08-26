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        Haberler Gündem Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 1 Eylül 2023 BİM'de yeni aya özel indirimler başlıyor!

        BİM 1 Eylül kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:09
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        1 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Eylül Cuma 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        TCL 50' Uydu Alıcılı Google TV 9.999 TL

        Nordmende 50' NM50350 Android TV 8.799 TL

        Casper 8/128 Gb Cep Telefonu 7.999 TL

        HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 10.999 TL

        HP 516 A10 Tanklı Yazıcı 4.999 TL

        3

        Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.499 TL

        Fakir RS 720 Robot Süpürge 4.799 TL

        Braun MQ5245WH Blender Set 1.599 TL

        Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi 1.499 TL

        Kumtel Turbo Fırın 1.799 TL

        Kumtel Yağsız Airfryer 1.799 TL

        Kumtel İnox Tost Makinesi 1.099 TL

        4

        Fakir Tastea Çay Makinesi 799 TL

        Heifer Işıklı Kettle 379 TL

        Heifer Saç Kurutma Makinesi 279 TL

        Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 5.299 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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