BİM 1 Eylül kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
1 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Eylül Cuma 2023 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 50' Uydu Alıcılı Google TV 9.999 TL
Nordmende 50' NM50350 Android TV 8.799 TL
Casper 8/128 Gb Cep Telefonu 7.999 TL
HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 10.999 TL
HP 516 A10 Tanklı Yazıcı 4.999 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Fakir RS 720 Robot Süpürge 4.799 TL
Braun MQ5245WH Blender Set 1.599 TL
Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi 1.499 TL
Kumtel Turbo Fırın 1.799 TL
Kumtel Yağsız Airfryer 1.799 TL
Kumtel İnox Tost Makinesi 1.099 TL