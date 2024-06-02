BİM aktüel indirimli ürünler listesi: BİM 4-7 Haziran 2024 kataloğu yayında!
BİM 4-7 Haziran 2024 kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile haziran ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 4 - 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4-7 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 4 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 TL
Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 TL
Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 TL
Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 TL
Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 TL
Nivea 175 ml Jel Güneş Koruyucu Krem – 345 TL
Nivea 150 ml Çocuk Güneş Kremi – 345 TL
Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml – 295 TL
Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu – 95 TL
Garnier Bronzlaştırıcı Yağ – 299 TL
Garnier Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL
Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL
Sebamed Güneş Kremi – 299 TL
Dermokil Güneş Kremi – 145 TL
Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu – 195 TL
Dermokil Güneş Koruyucu Sprey – 199 TL
BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL
Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL
Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL
Bluetooth Silindir Speaker 389 TL
Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL
Portatif Uyku Tulumu 499 TL
Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL
Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL
Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL
Motosiklet Sırt Çantası 999 TL
Makaralı Güneşlik 179 TL
Metalize Oto Güneşlik 99 TL
Çok Amaçlı El Feneri 175 TL
Şarjlı Led Flaşör 59 TL
Araç İçi Temizleme Jeli 39 TL
Araç İçi Lastik Tamir Kiti 69 TL
Araç İçi Numaratör 29 TL
Oyuncak Yüzen Hava Araçları 109 TL
İlk Magnet Puzzle Seti 179 TL
Işıklı Köpük Tabancası 119 TL
Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL
Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL
Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL
Emsan Wok Tava 499 TL
Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL
Izgara Tavası 629 TL
Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL
Chef's Sütlük 129 TL
Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL
Dolma Kapağı 37,50 TL
Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL
Taşıma Sepeti 139 TL
Renkli Çelik Süzgeç 179 TL
Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL
Şef Bıçağı 75 TL
Chef's Masat 75 TL
Chef's Et Dövme Demiri 149 TL
Chef's Çelik Satır 199 TL
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL
Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL
Katlanır Temizlik Seti 385 TL
Seramik Çay Tabağı 125 TL
Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL