Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
BENİM OLAĞANÜSTÜ AKILLI ARKADAŞIM
(Elena Ferrante)
Dünyanın en saygın ve köklü gazetelerinden New York Times, 21. yüzyıl'ın ilk çeyreği tamamlanmak üzereyken çeyrek asırda yayımlanmış kitaplar arasından 21. Yüzyıl'ın en iyi 100 kitabını seçti. Listenin zirvesinde yer alan Elena Ferrante'nin kitabı 'Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım' Türkçeye Everest Yayınları tarafından kazandırılmıştı. Bu muhteşem kitap için The New York Times, şunları söylüyor: "Ferrante'nin dört kitaplık sürükleyici Napoli Romanları serisinin ilk cildi, okuyucuları İtalya'nın Napoli kentinde yoksul ve şiddet dolu bir mahallede büyüyen iki kızla tanıştırdı: çalışkan, itaatkâr Elena ve keskin zekâsına rağmen ailesinin yetersiz imkânları tarafından görünüşte kısıtlanan karizmatik, vahşi arkadaşı Lila... Bu tavizsiz ve unutulmaz romanı okumak, çakıl taşları üzerinde bisiklet sürmek gibi: Aynı anda hem cesur, hem kaygan hem de sinir bozucu."
ÇAPULCULAR
(William Faulkner)
Faulkner’ın son romanı “Çapulcular” Yapı Kredi Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu. Öykü yazarın hayali coğrafyası Yoknapatawpha’ya otomobillerin girdiği ve böylece modernleşmenin yeni bir ivme kazandığı 1905 yılında geçer. Bölgenin önde gelen ailelerinden Priest’lerin ilk otomobilini kaçıran üç beklenmedik kahraman vardır romanın merkezinde: On bir yaşındaki Lucius Priest; ailenin himayesindeki çocuksu, fevri, otomobil sevdalısı Boon Hogganbeck ve bu yeni icada şüpheyle bakan kurnaz arabacı Ned. “Çapulcular”, atlara ve otomobillere, doğanın modern çağ tarafından geri dönmemecesine değiştirilmesine ve zamanın acımasızca geçişine dair, çılgınca bir enerjiyle dolup taşan bir roman.
KIYAMET NOTLARI
(Mark O’Connell)
The New York Times Magazine, The Guardian gibi dünyanın en prestijli yayınları için yazan, ödüllü yazar Mark O’Connell sıra dışı kitabı Kıyamet Notları’yla Mundi etiketiyle okurla buluşuyor. Dünyanın dört bir yanına seyahat ederek, hayalî bir “kıyamet” senaryosu geliştiren O’Connell, alaycı bir dille, zekice kaleme aldığı eserinde, okuru adeta “dünyanın sonu”na doğru bir yolculuğa çıkarıp bugüne geri döndürüyor. Kendi sonunu hazırlamaya meraklı türümüze dair büyüleyici bir içgörü ortaya koyan kitap, geleceğiyle yüzleşmek isteyenler için ilgi çekici olduğu kadar tuhaf ve derin bir yol sunuyor.
DEPRESYON ESTETİĞİ VE POLİTİKASI-YERİNDE SAYMAK
(Mikkel Krause Frantzen)
Danimarkalı başarılı yazar, edebiyat eleştirmeni ve akademik araştırmacı Mikkel Krause Frantzen’in 'Depresyonun Estetiği ve Politikası – Yerinde Saymak' adlı çalışması, Ayrıntı Yayınları etiketiyle Türkçede yayımlandı! Frantzen adeta bir çığır açan kitabında, Michel Houellebecq ve David Foster Wallace’ın romanları; Claire Fontaine adıyla işbirliği yapan sanatçı ikilinin enstalasyon ve video çalışmaları ile Lars von Trier’in Melankoli filmi olmak üzere dört kültürel eser üzerinden, günümüz Batı dünyasında depresyonun psikopatolojisini inceliyor. Akıcı ve ilgi çekici bir üslupla kaleme aldığı kitapta başarılı akademisyen, depresyonun sadece bireysel değil, aynı zamanda kültürel ve felsefi bir sorun olduğunu öne sürüyor.
PERVANELER
(Müfide Ferit Tek)
Müfide Ferit Tek, işgal kuvvetlerinin İstanbul’u terk etme sahnesiyle başlayan Pervaneler’i, 1924 yılında yazmıştır. Yeni ilan edilen Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bu yıllarda eğitim politikalarının belirlenmesi, milliyet ve milli kimlik oluşumu gibi meselelerin öne çıktığı görülmektedir. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'dan çıkan Pervaneler, böyle bir zeminde ülkedeki yabancı okullar ve yabancı evlilikler hususunu çeşitli yönleriyle irdeleme gayretiyle kaleme alınmış bir romandır. Müfide Ferit’in yakın çevresini gözlemleyerek kurguladığı romanda kişiler aile hikâyeleri, toplumsal ve sınıfsal aidiyetleri, hevesleri, düş kırıklıkları ve psikolojik motivasyonlarıyla ele alınmaktadır.
MOTORDA KİMSE KALMASIN
(Uğur Gergin)
İletişim Yayınları'ndan çıkıan 'Motorda Kimse Kalmasın'da Uğur Gergin, hepimizi bir yerimizden yakalayan duyguları, durumları anlatıyor. Dışarıdan bakınca anlam verilemeyen ama kişinin kendisi için vazgeçilmez olan tutkular, geçmişin saklandıkları yerden çıkmak için fırsat kollayan hüzünleri, dert ettiğimiz ama bizden başka kimsenin de umrunda değilmiş gibi görünen aksaklıklar, zamana tutunma ve onunla baş etmek için aranan yeni yeni yollar...
EN ÇOK ANLAMAK YORUYOR BİZİ
(Zehra Topal)
İnsanları anlamaya çalışarak kendimizden birçok şeyi feda ediyoruz. Bunun sonunda ise yıpranan, hayal kırıklığına uğrayan hep biz oluyoruz. Çünkü en çok anlamak yoruyor bizi... Bu kısacık hayata başkalarını memnun etmeye gelmedik. Peki ne yapmalıyız? Destek Yayınları'ndan çıkan kitap ne başkasını anlamanın yollarını sunuyor ne de anlaşılmak için nasıl bir mücadeleye girmek gerektiğinin. Burada içinizdeki sığınağı yeniden dayayıp döşemenin, hızlı değişmeyen ve güven veren mabedinizi zenginleştirmenin ipuçlarını bulacaksınız.
İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
(Charles Dickens)
İngiliz yazınının önde gelen ismi Charles Dickens’ın Paris ve Londra’da geçen sürükleyici bir macerayı anlattığı İki Şehrin Hikâyesi, Mundi Çocuk etiketiyle raflarda! Dickens’ın yıllara meydan okuyan bu ölümsüz eseriyle, çocuk okurlar tarihin en önemli dönemlerinden birine, Fransız Devrimi’ne tanıklık edecek… 8 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden bu yıllara meydan okuyan eser; aile, cesaret, fedakârlık gibi temaları işlerken aynı zamanda dönemin acımasız toplumsal koşullarını da gözler önüne seriyor.
COMBAT CODES
(Alexander Darwin)
İmparatorlukların kaderinin, acımasız teke tek dövüşlerde mücadele etmek üzere eğitilmiş savaşçılar tarafından belirlendiği bir dünyada geçen, aksiyon dolu ve karakter odaklı bir bilim kurgu üçlemesinin ilk kitabı Athica Yayınları’dan çıktı. Bu ilk kitap, bu yılki SPFBO'da (Self-Published Fantasy Blog-Off) finalisti olarak yer alıyor. Hızlı tempolu, tanıdık, büyüleyici, gerilimli ve ilgi çekici bir kaçış romanı arıyorsanız bu fantastik/bilimkurgu dünya tam size göre. Fantastik bir dünya ve gerçek dövüş felsefesinin birleştiği benzersiz bir hikaye…