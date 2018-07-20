Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, kendisinden ayrılır ayrılmaz eski aşkı Justin Bieber ile barışan ve nişanlanan Hailey Baldwin'i tebrik etti.

Shawn Mendes, "Nişanlılar ve mutlulular. Ne diyebilirim ki. Tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Mendes ile Hailey Baldwin, mayıs ayında gerçekleşen MET Gala'ya beraber katılmış, aşklarını ilan etmişti. ABD'li model daha sonra, eski aşkı Justin Bieber ile barışmıştı.

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