Hailey Baldwin'in aktör babası Stephen Baldwin ile eşi Kennya'nın 2000 yılında 812 bin dolara satın aldığı eve, Baldwin'in kredi ve vergi borçlarını ödeyememesi nedeniyle el konulmuştu. Aylık 7 bin dolarlık kredi taksitlerini ödeyemedikleri için banka tarafından haciz konulup satışa çıkarılan ev, aralık ayından bu yana yeni sahibini bekliyordu. 365 metrekare büyüklüğündeki, 5 odası ve 5 araçlık garajı bulunan ev yeniden açık artırmaya çıkarıldı.

560 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan ve uzun süredir boş olan evin belli bölümlerinde çürümeler ve göçükler meydana geldiği, balkonlarının ve hatta posta kutusunun bile kırık olduğu görüldü.

Baldwin çifti, son yıllarda şehir dışındaki bir çiftlikte yaşıyor.

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