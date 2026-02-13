Hailey Bieber kıyafetiyle galada rol çaldı

Hailey Bieber, 'Uğultulu Tepeler' (Wuthering Heights) filminin galasında dantelli kıyafetiyle boy gösterdi. Avustralya'nın Sidney şehrinde yapılan galada, filmin Victoria dönemi kökenlerini yansıtan, tamamen şeffaf bir dantel kıyafeti tercih eden Bieber, galanın en dikkat çeken ismi oldu.

Filmin bugüne kadar yapılan galalarında hep ön planda olan başrol oyuncusu Margot Robbie bile, bu defa Hailey Bieber'ın gölgesinde kaldı.

Justin Bieber'ın model eşi Hailey Bieber, kendi güzellik markasının yeni lansmanına katılmak için ABD'den Avustralya'da bulunuyordu.

Bir çocuk annesi 29 yaşındaki ünlü model, son haftalarda hem Super Bowl'a hem de Grammy Ödülleri'ne katılmasıyla göz önündeydi.

Margot Robbie, galaya Victoria dönemi esintili krem rengi elbiseyle katıldı

Öte yandan Margot Robbie'nin Jacob Elordi ile başrolleri paylaştığı ve bugün vizyona giren 'Uğultulu Tepeler', Heathcliff ve Catherine Earnshaw karakterleri arasındaki yoğun ve yıkıcı ilişkiyi konu ediyor.

Margot Robbie - Jacob Elordi