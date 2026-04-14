        Hailey Bieber oğlu Jack Blues ile birlikte Justin Bieber'ın Coachella provasında

        Hailey Bieber oğlu Jack Blues ile birlikte Justin Bieber'ın Coachella provasında

        Justin Bieber'ın Coachella konserinin provasında, eşi Hailey Bieber ve 19 aylık oğlu Jack Blues da vardı. Perde arkası görüntüleri Hailey Bieber paylaştı

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:05
        Hailey Bieber, eşi Justin Bieber'ın Coachella'daki ana sahne performansından perde arkası görüntülerini paylaştı.

        Hailey Bieber'ın yayınladığı görüntülerde, 19 aylık oğlu Jack Blues'u kucağında tutarak eşinin sahne provası sırasında dans etme anları yer aldı.

        29 yaşındaki ünlü model Hailey Bieber, 32 yaşındaki pop yıldızı Justin Bieber'ın ilk konser öncesindeki prova anlarında, oğlunun koluna yapılmış sahte dövmeyi de paylaştı.

        Küçük Jack Blues'un kolunda Bieber hayranlarının adını Coachella ile birleştiren sahte bir 'bieberchella' dövmesi vardı.

        Justin Bieber, iki hafta sonuna yayılan Coachelle Valley Müzik ve Sanat Festivali'nin geride kalan ilk hafta sonunda verdiği konserle adından söz ettirdi. Gösterinin en çok konuşulan anı ise Bieber'ın sahnede doğaçlama şekilde YouTube'da gezinmesi oldu.

        Bieber, performansı esnasında YouTube'da eski hitlerini aradı ve 'tembelce' bulunan bu konser hareketi, birçok hayranını hayal kırıklığına uğrattı. İki hafta sonunda toplam iki konser vermek üzere anlaşma yapan ve bunun için toplam 10 milyon dolar alacağı öğrenilen Bieber'ın çabasız konser performansı, bu parayı hak etmediği eleştirilerine yol açtı.

