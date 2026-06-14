Haiti: 0 - İskoçya: 1 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 28. dakikada John McGinn attı ve İskoçya'ya galibiyeti getirdi.

Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.

İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 20 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Boston

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Hakemler: Mustapha Ghorbal, Abbes Akram Zerhouni, Mokrane Gourari (Cezayir)

Haiti: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson (Dk. 61 Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (Dk. 85 Fortune), Isidor (Dk. 76 Joseph), Pierrot

İskoçya: Gunn, Hickey (Dk. 75 Patterson), Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry, McTominay, Doak (Dk. 75 Christie), Ferguson, McGinn (Dk. 83 Curtis), Adams (Dk. 75 Dykes), Shankland (Dk. 83 McLean)

Gol: Dk. 28 McGinn (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 39 Bellegarde (Haiti), Dk. 46 Hickey, Dk. 90+1 Curtis, Dk. 90+5 McLean (İskoçya)