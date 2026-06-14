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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Haiti: 0 - İskoçya: 1 | MAÇ SONUCU

        Haiti: 0 - İskoçya: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası'nda İskoçya, Haiti'yi John McGinn'in golüyle mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 07:09 Güncelleme:
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        İskoçya'dan 36 yıl sonra tarihi zafer!

        2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

        Maçtaki tek golü, 28. dakikada John McGinn attı ve İskoçya'ya galibiyeti getirdi.

        Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.

        Bu sonucun ardından İskoçya, 3 puanla grup lideri oldu. Haiti ise ilk maçını puansız geçti.

        İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 20 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

        Stat: Boston

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        Hakemler: Mustapha Ghorbal, Abbes Akram Zerhouni, Mokrane Gourari (Cezayir)

        Haiti: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson (Dk. 61 Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (Dk. 85 Fortune), Isidor (Dk. 76 Joseph), Pierrot

        İskoçya: Gunn, Hickey (Dk. 75 Patterson), Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry, McTominay, Doak (Dk. 75 Christie), Ferguson, McGinn (Dk. 83 Curtis), Adams (Dk. 75 Dykes), Shankland (Dk. 83 McLean)

        Gol: Dk. 28 McGinn (İskoçya)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Bellegarde (Haiti), Dk. 46 Hickey, Dk. 90+1 Curtis, Dk. 90+5 McLean (İskoçya)

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