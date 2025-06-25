Haiti telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Haiti'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Haiti telefon kodu, Haiti para birimi, Haiti plaka kodu ve Haiti hangi alan adı uzantısı sorularının cevapları, gezi planından iş görüşmesine kadar pek çok alanda yol gösterici olur. Çoğu zaman küçücük bir rakam hatası iletişimi koparabilir, yanlış döviz cüzdanı bütçenizi sarsabilir veya alan adındaki harf yanlışı dijital projeyi sekteye uğratabilir. Detaylar yazımızın devamında…

Haiti, Hispanyola Adası’nın batı kısmında yer alan; Fransızca ve Creole’un iç içe geçtiği, devrimci geçmişiyle gurur duyan bir cumhuriyettir. Yerlilerin Taino dilinden gelen “Dağlık Ülke” anlamına sahip bu topraklar, sadece doğal güzellikleriyle değil, karmaşık idari yapısıyla da ilgi çeker. Ülkeye ilk adım attığınızda karşınıza çıkan rakam ve harf kodları, ister turist olun ister yatırımcı, günü kurtarmak için elzemdir. Örneğin, 509 kodu başına eklenmemiş bir telefon numarasıyla ne yakınlarınızı ne de acil servisi arayabilirsiniz. Aynı şekilde Gourde yerine elinizde dolar bulundurmak, bazı yerel pazarlarda fiyat pazarlığını zorlaştırır. Plaka üzerindeki “HA” harfleri, aracın resmi ya da özel olduğunu anlamanıza yardım edebilir; rekabetçi dijital pazarda .ht alan adı ise arama motoru sıralamanızda yerel güven kazandırır. Bu yazıda Haiti’nin dört ana koduna, yani +509 telefon numaralarına, HTG para birimine, HA plaka harflerine ve .ht internet uzantısına dair pratik detaylar bulacaksınız.

REKLAM HAITI TELEFON KODU Haiti’yi uluslararası hattınızdan aramak istiyorsanız öncelikle +509 ülke kodunu tuşlamanız gerekir. +509’dan sonra genellikle sekiz haneli bir yerel numara gelir; sabit hat ve cep telefonlarında alan kodu ayrımı bulunmaz, yani bütün numaralar aynı formata sahiptir. Yurtiçi aramalarda “0” trunk kodu kullanılmadığı için yerel kullanıcılar doğrudan sekiz haneli numarayı çevirirler. Mobil kapsama alanı şehir merkezlerinde güçlüdür; ancak dağlık bölgelerde sinyal kalitesi dalgalanabilir, bu nedenle WhatsApp veya Signal gibi veri tabanlı uygulamalara güvenmek mantıklı olur. +509’u ekledikten sonra sekiz rakam yazın (örnek: +509 37123456).

Acil durum numarası poliste 114, ambulansta 118’dir; bu numaraları rehberinize +509 formatıyla kaydederseniz yurtdışı SIM’le de erişirsiniz.

Havaalanı çıkışında SIM kart alırken pasaport fotokopisi istenebilir, bu işlemi hızlandırmak için otel rezervasyon çıktısını yanınızda bulundurun.

Konaklama tesislerinin ücretsiz Wi-Fi şifresini alın; çünkü Karayip veri dolaşım paketleri pahalı olabilir. HAITI PARA BİRİMİ REKLAM Haiti’de resmi para birimi Gourde’dur ve uluslararası ISO kodu HTG olarak geçer. Yerel halk dilinde “Goud” olarak telaffuz edilen bu para biriminde madeni paralar nadiren kullanılır; en küçük günlük işlem genellikle 10 HTG banknotla yapılır. Banknot değerleri yaygın olarak 10, 25, 50, 100, 250, 500 ve 1000 gourde şeklindedir. Gourde dışında Amerikan Doları da turistik bölgelerde kolayca kabul edilir; ancak dolar bozdururken pazarlık payını düşünmekte fayda var. ATM’ler hem HTG hem USD seçeneği sunabilir fakat komisyon oranı yüksek olabilir. Dikkat etmeniz gerekenler: Fiyat etiketleri çoğu zaman “G” harfiyle gösterilir (örneğin G250), bu birim HTG’dir.

Küçük esnaf bozuk para sıkıntısı çeker, yanınızda 10-50 HTG arası kupürler bulundurmak pazarlığı kolaylaştırır.

Kredi kartı kabul eden yerler büyük oteller, zincir mağazalar ve akaryakıt istasyonlarıyla sınırlıdır; terminale takılan kartın USD hesabını mı HTG hesabını mı çektiğine dikkat edin.

Havalimanındaki döviz bürolarında kur farkı yüksektir, elinizdeki büyük dolar kupürlerini şehir merkezinde, lisanslı bürolarda bozdurmak daha avantajlıdır. HAITI PLAKA KODU REKLAM Haiti’de taşıt plakaları, mavi-beyaz zemin üzerinde üç harf ve dört rakamdan oluşur. Plakanın başındaki “HA” harfleri, aracın Haiti’ye kayıtlı olduğunu gösterir; bunu “AB”, “TA” gibi bölgesel veya kurumsal harfler izler. Resmî kurumlara ait taşıtlarda plakanın üst kısmında “SE” (Service de l'État) ibaresini görebilirsiniz, diplomatik araçlarda ise kırmızı zemin üzerine “CD” harfleri bulunur. Araba kiralamayı planlıyorsanız: