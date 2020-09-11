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Hakan Altun'dan Demet Akalın ve Alişan'a yanıt

Şarkıcı Hakan Altun, "İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar. 'Müziği bıraktım' diyorlar" şeklinde konuşan Alişan ve Demet Akalın'a yanıt verdi

Hakan Altun
HABERTURK.COM

Koronavirüs sebebiyle programlarına konuk bulamadıklarını savunan Alişan ve Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde "İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar. 'Müziği bıraktım' diyorlar" şeklinde konuştu.

Çıkan haberlerin ardından sanatçı Hakan Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konuyla ilgili konuşan Altun, müziği bırakacağı iddialarını yalanladı.

48 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Herkese merhaba. Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekme durumunda kaldım. Son dönemlerde yoğun bir şekilde beni ve ekip arkadaşlarımı müzikseverler ve dostlar arayıp, 'Hakan Altun müziği bırakmış' diye bir şeyler dolanıyormuş ortalarda. Bu kesinlikle yanlış bir anlaşılma. Sevgili Alişan ile Demet kardeşim bizzat kendileri beni arayıp, nazik bir şekilde programlarına davet ettiler. Ben de programın hayırlı, uğurlu olmasını diledim ancak Bodrum'da yaşadığımı ve 2020'de pandemiden dolayı şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk, hem de ben riskli gruptayım. 2021 yılında da gece kulüplerini bırakıp, inşallah müzikseverlerle sağlıklı günlerde, konserlerde şarkı söylemeyi düşünüyoruz. Allah bu bedene can ve sağlık verdiği sürece ben şarkılarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada bizim haddimiz değil müziği bırakmak, ancak müzik bizi bırakabilir. Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin...

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