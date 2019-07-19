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Hakan Atilla kimdir? Merak konusu oldu. Rıza Sarraf ile birlikte yargılanan ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla çarptırıldığı 32 ay hapis cezasını tamamlayarak tutulduğu cezaevinden serbest bırakıldı. İşte Hakan Atilla ile ilgili detaylar..

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.