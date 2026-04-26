        Hakan Büyükçıngıl'dan bronz madalya

        Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda bronz madalya aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:50 Güncelleme:
        Milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

        Sporu bırakan ve 125 kiloda Avrupa’nın en büyük sporcusu olan TGF Başkanı Taha Akgül’den sonra Türkiye’ye 125 kiloda madalya kazandıran ilk sporcu Hakan Büyükçıngıl oldu.

        2026 Dan Kolov & Nikola Petrov Turnuvası’nda altın madalya kazanan Hakan, elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov'u tuşla, çeyrek finalde ise Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yendi.

        Yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup oldu ve bronz madalya için Ermeni Khachatur Khachatryan ile karşılaştı. Khachatryan karşısında ilk devreyi 3-0 önde kapatan Hakan, maçı 6-2 kazanarak büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmış oldu.

        Kağıthane'de barışmak için eski sevgilisini gasbettirmek isteyen şüpheli: Kurtarıyormuş gibi yapacaktım

        İstanbul Kağıthane'de Elifnur A., aracına binmek istediği sırada gasp girişimine uğradı. Olayı eski sevgilinin "barışmak" amacıyla yaptırdığı ortaya çıktı. Eski sevgili ve gaspçı tutuklandı. Eski sevgili ifadesinde, "Benim niyetim kesinlikle kız arkadaşıma zarar vermek değil aksine kendisinin beniml...
        Penaltı kaçtı, gol sesi geldi!
        Penaltı kaçtı, gol sesi geldi!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı