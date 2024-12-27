Hakan Çalhanoğlu'ndan Bayern Münih itirafı!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, verdiği röportajda geleceğine dair konuştu.

Milli futbolcu, yaptığı açıklamada kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyledi.

Milan kariyerinin ardından 2021 yılında Inter'e imza atan 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA KALACAĞIM" Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım." ifadelerini kullandı.

BAYERN İÇİN İTİRAF Milli futbolcunun adı yaz transfer döneminde Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern Münih'in bu ilgisini doğrulayan ve "Beni istediler" diyen yıldız futbolcu, "Avrupa Şampiyonası vardı ve bitene kadar menajerim bana hiçbir şey söylemedi. Sonra beni aradı ve bundan bahsetti. Menajerime benimle değil, Inter'le konuşmasını ve kararı sadece onların vereceğini söyledim. Inter'i seviyorum ve kariyerimi burada tamamlamak isterim." yorumunda bulundu.