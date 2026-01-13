Habertürk
Habertürk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Sakatlığı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Sakatlığı açıklandı!

        İtalyan ekibi Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:58
        Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber!
        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

        Inter'in Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

        Sportmediaset kanalının haberine göre Hakan Çalhanoğlu, Inter'in yarın evinde Lecce ile yapacağı 14. hafta erteleme maçında ve ligin 21. haftasında 17 Ocak'ta Udinese ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

        Haberde, Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun umudunun, Çalhanoğlu'nu, Inter'in 20 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Arsenal maçında oynatmak olduğu ancak bu umudun da bugünkü tetkiklerden sonra boşa çıktığı ve iyileşme süresinin en az 15-20 gün olmasından dolayı milli futbolcunun ay sonuna doğru dönmesinin beklendiği ifade edildi.

        Hakan Çalhanoğlu, Napoli karşısında maçın 73. dakikasında penaltıdan takımını 2-1 öne geçiren golü atmış, daha sonra sakatlanarak 87. dakikada yerini Petar Sucic'e bırakmıştı.

        Habertürk Manşet - 10 Ocak 2026 (Casusluk Tarihi: Rejim Değiştiren Operasyonlar)

        Rejim çökerten casusluk vakaları. İstihbarat oyunlarıyla değişen düzen. Casusluk rejimleri nasıl çökertti? Tarihi vakalar ne anlatıyor? Hangi casusluk vakaları rejimleri devirdi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan yanıtladı.

