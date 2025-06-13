Hakan Çalhanoğlu'nun transferi Osimhen'e bağlı!
Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı. Milli oyuncunun sarı-kırmızılılara gelip gelmeyeceği ise Osimhen'in transferine bağlı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da adından söz ettiren bir hamle yaptı.
Sarı-kırmzılılar resmi olarak transfer dönemi başlamamasına rağmen, Bayern Münih ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Leroy Sane'yi renklerine bağladığını duyurdu.
HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ
Cimbom'un transfer gündeminde birçok isim bulunurken, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu da listeye eklendi.
İtalyan temsilcisi milli yıldız için bonservis bedelini yüksek tuttuğu ve G.Saray'ın ekonomik gerçekliğiyle örtüşmediği kaydedildi.
Serie A ekibiyle resmi olarak görüşmeler henüz başlamazken, yönetim 31 yaşındaki orta saha için sadece temas kurarak nabız yokladı.
TRANSFERİ OSIMHEN'E BAĞLI!
Galatasaray Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağına göre transferde masaya oturacak.