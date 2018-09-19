Kutlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde geride kalan 5 haftalık periyodu değerlendirdi.Takımda yeni oyuncular olmasına ve uyum sorunu yaşamalarına rağmen bu zaman dilimini en az hasarla atlattıklarını, planlarının da bu yönde olduğunu belirten Kutlu, eksikliklerini çalışarak gidereceklerini aktardı.

Kutlu, oyuncuların birbirlerini tanımalarının kolay olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Futbolda herkes önde baskı ister ancak futbol adamlarına göre, önde baskı olgusu bir takımda iki ayda gerçekleştirilebiliyor. Bazı şeyleri oturtmak kolay değil. Futbolcular birbirini tanıyacak, zamana ihtiyaç var. Sahadaki 11 oyuncumuzun tamamı yeni. Buna rağmen 5 maçta 10 puanımız var. Ne çok iyi ne de çok kötü. Bu seriyi sürdürebilen tüm takımlar Süper Lig'e çıkar."

"ORGANİZSAYON SIKINTILARINI ÇALIŞARAK ÇÖZÜYORUZ"

Hakan Kutlu, geçen hafta konuk ettikleri Hatayspor'u 3-0 yendiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:"Bu maçta oyuna giren oyuncuların hepsi çok büyük katkı sağladı. Sahadaki organizasyon sıkıntılarını çalışarak zaten çözüyoruz. Oyuncuların kazanma duygusu yakalamaları çok önemli. İstanbulspor maçından sonra sanki final kaybetmiş gibi yere yığılmaları çok önemliydi. Hatayspor maçında da sıkıntılar vardı ancak inanılmaz şekilde maçı kazanmayı istediler. Çok koştular, maçı kazanmamızdaki en büyük sebep budur."

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