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HaberlerMagazinHakan Peker: Bodrum'da ilk kez bekar tatil yapıyorum - Magazin haberleri 2019

Hakan Peker: Bodrum'da ilk kez bekar tatil yapıyorum

Ünlü sanatçı Hakan Peker, Bodrum'dan konuk olduğu Magazin D Yaz programında samimi açıklamalarda bulundu. Boşandıktan sonra ilk kez tek başına tatilde olan Peker, "Bodrum'da ilk kez bekar tatil yapıyorum. Değişik bir duygu bekar tatil yapmak alışmaya çalışıyorum" dedi

Hakan Peker

Hakan Peker geçtiğimiz yıl sonunda Arzu Öztoprak'la 6 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Peker bekar olarak çıktığı ilk tatiliyle ilgili olarak; Bodrum'da ilk kez bekar tatil yapıyorum. Değişik bir duygu bekar tatil yapmak alışmaya çalışıyorum. Tam henüz kavrayamadım ama alışmaya çalışıyorum, keyifli.

"BOŞANDIKTAN SONRA ÇAY DEMLEMEK BİLE ZOR GELİYORDU"

Boşandıktan sonra mutfağa girip çay demlemek bile zor geliyordu.Evde yalnızlığa yavaş yavaş alıştım.  İlk başta evde de yadırgadım şimdi yavaş yavaş yapmaya başladım. Kalbim aşka açık ama yorgun. " ifadelerini kullandı. 

"BENİ ANCAK FİLTRELERLE YAŞLANDIRABİLİRLER"

Peker, son günlerde sosyal medyada trend olan kullanıcıların FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götürmesi ile ilgili olarak da; "Beni ancak  filtrelerle yaşlandırabilirler. Ben öyle olursam 100 yaşında falan olmam lazım. O halimi pek göremeyecekler diye düşünüyorum. Ünlü isimlerden Cem Yılmaz güzel olmuş, herkes çok farklı olmuş.  Baya değişik bir program olmuş. Ama ben çok beğenmedim. " yorumunu yaptı. 

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