Ayrımcılık sayılmadı

Alınan bilgiye göre; Hakan Peker, 2014'te piyasaya çıkardığı şarkısı "Mütemadiyen"in, bazı radyo kanallarında yayımlanmaması suretiyle ses sanatçıları arasında ayrım yapıldığı iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Şarkıcı Hakan Peker'in, 2014'te yeni çıkardığı şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Rekabet Kurulu'na yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.

Şikayette, radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı öne sürüldü.

Şarkının radyo kanallarında yayınlanmasının tanıtımı açısından önemli olduğu, bilinirliği arttıkça albüm satışının arttığı, şarkının yayınlanmamasının yapımcı ve şarkıcılar arasında rekabet gücünü azalttığı ve zarara neden olduğu iddia edildi.