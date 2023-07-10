Hakan Sabancı tatilden tek döndü
Hakan Sabancı, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile gittiği ve İtalya'da başlayıp Yunanistan'da sonlanan tatilden tek başına döndü
Geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirmişti. Son dönemin popüler çifti, Paraggi Plajı'nda görüntülenmişti.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, güneşin altında sık sık romantik anlar yaşamıştı. İkili, İtalyan gazeteciler tarafından görüntülenmişti.
Âşıklar ardından Yunanistan'ın Santorini Adası'na geçerek tatillerini orada sürdürmüştü. Erçel ve Sabancı pek çok kez olduğu gibi yine hayranlarının objektiflerine yansımıştı.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hakan Sabancı, İstanbul'a tek başına döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Sabancı, kendisini bekleyen otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.