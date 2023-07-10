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        Hakan Sabancı tatilden tek döndü

        Hakan Sabancı, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile gittiği ve İtalya'da başlayıp Yunanistan'da sonlanan tatilden tek başına döndü

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:28
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        Geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirmişti. Son dönemin popüler çifti, Paraggi Plajı'nda görüntülenmişti.

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        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, güneşin altında sık sık romantik anlar yaşamıştı. İkili, İtalyan gazeteciler tarafından görüntülenmişti.

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        Âşıklar ardından Yunanistan'ın Santorini Adası'na geçerek tatillerini orada sürdürmüştü. Erçel ve Sabancı pek çok kez olduğu gibi yine hayranlarının objektiflerine yansımıştı.

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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hakan Sabancı, İstanbul'a tek başına döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Sabancı, kendisini bekleyen otomobiline binerek evinin yolunu tuttu. 

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
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