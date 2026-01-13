Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk ayrıldı

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk

Rabia Soytürk, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Hakan Sabancı ile ilgili sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" yanıtını verip aşk iddialarını üstü kapalı bir şekilde onaylamıştı.

Rabia Soytürk, etkinlikten sonra Hakan Sabancı'nın kendisi için tahsis ettiği VIP araçla sevgilisinin Emirgan'daki yalısına gitmişti.

Ancak Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün mutluluğu uzun sürmediği, ayrıldıkları ileri sürüldü.

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün ayrılığında anne Arzu Sabancı'nın etkili olduğu iddia edildi. Anlaşılan o ki Sabancı ile Soytürk'ün ilişkisi, başladığı hız da sona erdi.

Arzu Sabancı