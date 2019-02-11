Hakan Yeşilturt, Adalılar grubuyla müzik hayatına başlamış ve kısa zamanda müzik dünyasında önemli bir yere sahip olmuştu. Ancak Hakan Yeşilyurt'tan haftasonu gelen kötü haber herkesi yasa boğdu. Kuruluşunda yer alan Önder Babat Kültür Merkezi, genç sanataçının hayatını kaybettiğini duyurdu. Hakan Yeşilyurt'a dair detaylar haberimizde.
HAKAN YEŞİLYURT NEDEN ÖLDÜ?
Yeşilyurt’un vefat haberini kuruluşu esnasında büyük emekler verdiği Önder Babat Kültür Merkezi, “Çok değerli dostumuz, arkadaşımız Hakan Yeşilyurt’u kalp krizi sonucu kaybettik. Bu erken ve ani kayıp bizlere büyük bir acı yaşattı. Acılı ailesine, dostlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz” diyerek duyurdu.
HAKAN YEŞİLYURT KİMDİR?
1973 doğumlu sanatçı Hakan Yeşilyurt Ankara'da dünyaya geldi. Adalılar isimli müzik grubu ile müzik kariyerine adım attı. Eftelya isimli solo albümü yayınlanan Hakan Yeşilyurt ardından Ateş Hırsızı ve Çökertme albümlerini müzik piyasasına sürdü. En son 2007 senesinde Sen Aşıksın albümünü çıkarmıştı.
KALP KRİZİ NASIL OLUR?
Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanıklığa bağlı olarak, kalbin o bölgedeki yetersiz kan akışından dolayı kalıcı olarak hasar görmesi sonucu meydana gelir.Kalp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en önemli sebebi aterosklerozdur. Ateroskleroz damar iç tabakası altında yağ (lipid) birikimi ile karakterize bir hastalıktır.
KALP KRİZLERİ GENÇLERDE DAHA TEHLİKELİ
Kalp krizi yaşlılara oranla gençlerde daha kötü tablolara sebep olabiliyor. Çünkü ileri yaşlara ulaşmış bireylerin ana kalp damarı tıkandığında otomatik olarak yan damarlar devreye giriyor. Böylece kişinin yaşamı kurtulabiliyor. Fakat 50 yaşından sonra gelişen ve gençlerde henüz gelişimi tamamlanamayan yan damarlar nedeniyle daha ölümcül sonuçlarla karşılaşılabiliyor.
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