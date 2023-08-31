Hakem kararı sonrası ocakta zamlı memur ve emekli maaşları ne olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Hakem kararı sonrası ocakta zamlı memur ve emekli maaşları ne olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Hakem kararı sonrası ocakta zamlı maaşlar ne olacak? Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri süreci tamamlandı. Hakem Kurulu memur maaşlarına yapılacak zam oranını 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için de yüzde 6+5 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 58 – 62 aralığında bulunuyor. Peki Merkez Bankası'nın tahmini ve Hakem Kurulu kararına göre ocak ayında memur maaş zamları ne olacak? Emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi. Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.

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Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.

Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.

Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.

Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.

OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

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Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

Memur maaşları ne olacak?

Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Hizmetli 15/1 20.377 29.899 Memur 12/1 21.278 31.221 Memur 9/1 21.310 31.269 Teknisyen 9/1 21.916 32.157 Öğretmen 8/1 23.378 34.303 İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899 Şef 4/1 22.758 33.393 Polis 8/1 28.620 41.994 Hemşire 8/1 25.088 36.811 Müdür 4/1 27.326 40.096 Mühendis 8/1 28.578 41.932 İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452 Daire Başkanı 47.469 69.651 Genel Müdür 61.619 90.413 (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak?

(TL) 2023 Temmuz Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Müsteşar (1/1) 35.911 52.693 Genel müdür (1/1) 31.784 46.636 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.301 Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.328 Öğretmen (1/4) 14.791 21.703 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 30.727 Başkomiser (1/4) 14.791 21.703 Polis memuru (1/4) 14.791 21.703 Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 21.703 Mühendis (1/4) 14.809 21.730 Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.601 Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.075 Profesör (1/4) 25.678 37.677 İmam-hatip 14.791 21.703 Avukat (1/4) 14.791 21.703 En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.491

*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

(TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301 SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

*Ek ödeme dahil