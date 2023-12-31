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        Haberler Gündem HAKKARİ'DE ART ARDA DEPREM! Son dakika: 31 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Hakkari'de peş peşe korkutan deprem! 31 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, Hakkari'de peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından gündeme geldi. 31 Aralık Pazar akşamı Hatay'ın Yüksekova ilçesinde biri 4.4 diğeri 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi araştırılmaya başladı. İşte, 31 Aralık 2023 Pazar Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 20:21 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:21
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        Son dakika deprem listesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, akşam saatlerinde Hakkari'de meydana gelen depremin ardından takip ediliyor. Yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesini haberimizde paylaştık. İşte 31 Aralık Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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        HAKKARİ'DE KORKUTAN DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19.37'de 4.4 büyüklüğünde ve 19.52'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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