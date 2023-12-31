Hakkari'de peş peşe korkutan deprem! 31 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, Hakkari'de peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından gündeme geldi. 31 Aralık Pazar akşamı Hatay'ın Yüksekova ilçesinde biri 4.4 diğeri 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi araştırılmaya başladı. İşte, 31 Aralık 2023 Pazar Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi...
Son dakika deprem listesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, akşam saatlerinde Hakkari'de meydana gelen depremin ardından takip ediliyor. Yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesini haberimizde paylaştık. İşte 31 Aralık Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...
HAKKARİ'DE KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19.37'de 4.4 büyüklüğünde ve 19.52'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.