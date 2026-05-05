Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de kapanan yola Mehmetçik'ten köprü desteği | Son dakika haberleri

        Hakkari'ye ulaşım sıkıntısı Mehmetçiğin kurulumuna başladığı panel köprüyle giderilecek

        Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda açılan alternatif güzergahın ana yola bağlanması için Milli Savunma Bakanlığınca panel köprü kurulumuna başlandı. İş makineleri ve vinç yardımıyla panelleri tek tek Zap Suyu'nun iki yakasına yerleştiren Mehmetçik, hummalı bir çalışma yürütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 13:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hakkari'de merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda Hakkari-Van kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım durdu.

        2

        Heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanırken, Tatlı köyünün aşağı kısmında belirlenen alternatif güzergahta da çalışmalar sürüyor.

        3

        Karayolları ve yüklenici firma ekiplerinin iş makineleriyle zemin iyileştirme çalışması yürüttüğü bölgede, DSİ ekipleri de son yağışların ardından debisi yükselen Zap Suyu kenarında ıslah çalışması yapıyor.

        4

        Bu güzergahın Hakkari-Van kara yoluna bağlanması için Zap Suyu'nun üstüne panel köprü kurulmasına karar verilmesinin ardından, köprünün parçaları Malatya İstihkam Tugay Komutanlığı ekiplerince tırlarla kente getirildi.

        5

        Malatya'dan gelen askeri personel, köprünün kurulumuna başladı. İş makineleri ve vinç yardımıyla panelleri tek tek Zap Suyu'nun iki yakasına yerleştiren Mehmetçik, hummalı bir çalışma yürütüyor.

        6

        Kurulumunun kısa sürede tamamlanması planlanan 4 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğundaki köprü, ağır tonajlı araçların da geçişine uygun şekilde inşa ediliyor.

        7

        Böylece Van üzerinden Hakkari'ye geçişlerde özellikle ağır tonajlı araçlar için yaşanan sıkıntının giderilmesi amaçlanıyor.

        8

        Yöre sakinlerinden Naci Aksın, AA muhabirine, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını, şu an ulaşımı alternatif güzergahlardan sağladıklarını söyledi.

        9

        Çalışmada görev alan askerlere teşekkür eden Aksın, şunları kaydetti: "Allah devletten razı olsun. Köprünün kurulumuna başlandı. Burası ulaşıma açıldığı zaman diğer yoldan gitmeye gerek kalmaz. İnsanlar Yağmurlu mezrasına gidip oradan geçmek zorunda kalıyor. Tırlar, büyük araçlar gidemiyor. Yağmur yağdığında da sorun oluşuyor. Ekipler 3-4 noktada çalışıyor. Yağmurlu yolunda da genişletme yapıyorlar. Heyelan nedeniyle eski yol kullanılamaz hale gelmiş. Şu an burada panel köprü yapılıyor. Çok güzel bir şey. Burası açıldığı zaman herkes kullanabilir. Tırlar da gelebilir."

        10

        Aksın, bölgenin zorlu bir coğrafi yapısının bulunduğunu, bu nedenle heyelanlı bölgelerin fazla olduğunu dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, Terörsüz Türkiye taviz değildir"

        Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden biridir. Türkiye'nin dış politika anlayışı barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye, toplumların yerinden edilmesini istemez. Diplomasi kanallarını açık tutar, ...
        #hakkari haberleri
        #mehmetçik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?