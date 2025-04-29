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        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Hakkari'de yer yer 3 ila 4 metrelik kar kalınlığın bulunduğu yüksek rakımlı bölgelerde ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:42
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        Hakkari'de karla mücadele sürüyor
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        Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 3 ila 4 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zorlu coğrafyada yolları açık tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

        Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen askeri üs bölgelerine ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için iş makineleri gece gündüz demeden mesai yapıyor.

        Vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görev başında olan Mehmetçik'e ulaşımın sağlanması amacıyla yürütülen karla mücadele çalışmaları ise kararlılıkla devam ediyor.

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