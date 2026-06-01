Hakkari'de kına gecesinde 2 aile arasında bıçaklı, sopalı ve taşlı kavga: 8 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kına gecesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada 8 kişi yaralandı.

KINADA KAVGA

DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen kına gecesinde meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen kavgada 2 kişi bıçakla, 6 kişi taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken; yaralılar, ambulans ve araçlarla Çukurca ve Hakkari devlet hastanelerine götürüldü. İnceleme sürüyor.