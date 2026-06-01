Hakkari'de kına gecesinde 2 aile arasında bıçaklı, sopalı ve taşlı kavga: 8 yaralı
Hakkari'de düzenlenen kına gecesinde gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin bıçakla, 6'sının ise taş ve sopalarla yaralandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:21
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kına gecesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada 8 kişi yaralandı.
KINADA KAVGA
DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen kına gecesinde meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen kavgada 2 kişi bıçakla, 6 kişi taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken; yaralılar, ambulans ve araçlarla Çukurca ve Hakkari devlet hastanelerine götürüldü. İnceleme sürüyor.
