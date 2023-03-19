Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü; 3 ev tahliye edildi

Hakkari'de etkili olan yağışlar sonrası, yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen 3 evin kapısı mühürlendi

Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü; 3 ev tahliye edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hakkari merkez Pehlivan Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çöken istinat duvarının üst kısmında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, belediye ekipleri, çökme tehlikesi bulunan evlerin kapılarını mühürledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan, yağışla birlikte istinat duvarının çöktüğünü belirterek," Belediye ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Komşularımızın oturduğu evi boşaltılmasını istediler. Evler boşaltıldı. Bizim mahalledeki çoğu ev hala tehlike arz ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde, evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz, evlerimizin önündeki istinat duvarı yapsınlar" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı
GÜNDEM Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine ...
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Son 2,5 ayda 306 terörist etkisiz hale getirildi! - Son dakika haberleri
GÜNDEM "Son 2,5 ayda 306 terörist etkisiz hale getirildi"
Elazığ'da tarım arazileri sular altında kaldı!
GÜNDEM Elazığ'da tarım arazileri sular altında kaldı!
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem! - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem!
Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Yarın YSK'ya dilekçemi vereceğim! - Haberler
GÜNDEM "Yarın adaylık için dilekçemi vereceğim"
Adıyaman'da 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
GÜNDEM 42 gün sonra bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Konya'da kan donduran cinayet! Eğlence merkezi önündeki kavgada öldürüldü! - Güncel haberler
GÜNDEM Eğlence merkezi önündeki kavgada öldürüldü!
Son dakika: Elazığ'da katliam teşebbüsü! Oğlu ve gelinini tüfekle vurdu ve... - Haberler
GÜNDEM Oğlu ve gelinini tüfekle vurdu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.