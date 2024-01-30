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        YÜKSEKOVA'DA ÇIĞ DÜŞTÜ, YOL AÇMA ÇALIŞMASINDA BOŞLUĞA YUVARLANAN PERSONEL YARALANDI

        HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 00:43 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:43
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        YÜKSEKOVA'DA ÇIĞ DÜŞTÜ, YOL AÇMA ÇALIŞMASINDA BOŞLUĞA YUVARLANAN PERSONEL YARALANDI
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        HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı.

        Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        ----------------------------

        -İş makinanın düşen çığı temizlenmesi

        -Kardan tüneller görüntüsü 

        -Çalışmalardan detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Hakkari / Yüksekova - Yaşar KAPLAN

        2024-01-30 00:42:39

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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