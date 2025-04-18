Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe maçına bir ilk için çıkıyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, bu hafta sonu lider Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni evinde ağırlayacak. Teknik Direktör Cemile Timur, "Şu an averajla lider olan Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar galibiyetimiz olmadı. Bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyoruz" dedi.

Hakkari'de 2008 yılında kurulan ve aradan geçen zaman içerisinde büyük başarı elde ederek Süper Lig'e yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, yerli ve yabancı futbolculardan oluşan güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, bu hafta sonu evinde lider Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı ağırlayacak. Bölgesel, 3'üncü ve 2'nci Lig'de mücadele ettikten sonra 2017-2018 sezonunda Kadınlar Futbol Süper Ligi'ne yükselen Hakkaragücü Kadın Futbol takımı, geçen hafta deplasmanda Galatasaray A.Ş. Kadın Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

'9 YILDIR SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDİYORUZ'

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Cemile Timur, bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe takımına karşı bugüne kadar hiçbir maçı kazanamadıklarını söyledi. Süper Lig'de oynadıkları 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 31 puanla ligin 8'inci sırasında bulunduklarını anlatan Timur, "9 yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bu hafta Fenerbahçe Kadın takımını kendi sahamızda ağırlıyoruz. Şu an averajla lider olan Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar galibiyetimiz olmadı. Bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyoruz" dedi.