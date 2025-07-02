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        Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesindeki Kütüphane açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:05
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        Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesindeki Kütüphane açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapımı tamamlanan Esendere Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Hakkari Valisi Ali Çelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        ‘ÖNCELİĞİMİZ HAKKARİYİ NASIL KALKINDIRABİLİRİZ’

        Açılışta konuşan Bakan Ersoy, terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin önüne yepyeni kapılar açacağını belirterek şöyle konuştu:

        "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önceliğinde başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ dönemi ile artık farklı bir Türkiye, farklı bir kimlik kazanmış durumda. Hakkari’miz de farklı bir kimlik kazanmış durumda. Şimdi artık Hakkari’yi hızla nasıl bir yatırım şehri yapabiliriz? Nasıl kalkındırabiliriz? Nasıl Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri yapabiliriz? Hükümet olarak önceliğimiz, konsantrasyonumuz tamamen bu yönde. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önüne yepyeni kapılar açacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihi bir adım olacak şekilde süreci başlatmış oluyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracak bir adımı başlatmış oluyoruz. Bölgesinin lider ülkesi konumunda olan Türkiye'nin Dünya Devler Ligi'ne girmesine katkı sağlayacak en önemli adımı da Terörsüz Türkiye ile atmış bulunuyoruz. Artık Hakkari için de tam olarak bu farkındalıkla hareket ediyoruz. Ülkemiz için bu sürecin kazanca dönüşmesi için hükümetimizin ilgili bakanlıkları her biri kendileri için öncelikli olan yatırımlarını hızlı bir şekilde Hakkari'ye nasıl kazandırır hepimiz bu konsantrasyon için hareket ediyoruz."

        'HIZLI BİR ŞEKİLDE HAKKARİ'Yİ TURİZM KENTİ YAPACAĞIZ'

        Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tüm ilgili birimlerle Hakkari'ye çıkarma yaptıklarını belirten Ersoy, "Valimizle de sabah bir görüşme yaptık. Öğleden sonra tekrar detaylı bir toplantıyı Sayın Valimizle yapacağız. Öncelikle yatırımlarımız neler olacak? Hangi adımları hızlı bir şekilde alacağız? Hep birlikte hızlı bir şekilde karar vereceğiz. Bugün Sayın Valimizle de mutabakat sağladık. Ben bundan sonra da Cilo Dağı'na uçuyorum. Orada Yüksekova Cilo'da Kamışlı'yı da içine alan aynı zamanda mevcut olan kayak merkezinin olduğu bölgede de 2 tane turizm merkezi ilanı çalışmalarını başlattık. Cumhurbaşkanlığına gönderdik, kararnamenin yayınlanması için. Yani hızlı bir şekilde Hakkari'yi turizm kenti yapacağız. Çünkü Hakkari'nin çok fazla potansiyeli var" dedi.

        'KIŞ TURİZMİ İÇİN EŞSİZ BİR POTANSİYEL'

        Hakkari'nin kayak turizmi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olma şansının olduğunu da anlatan Bakan Ersoy, "İklim değişikliği ile birlikte hava sıcaklıkları çok hızlı arttı. Ama siz o açıdan şanslısınız. 6 ay kar garantisi olan bölgede yaşıyorsunuz. Ve sadece kış turizmi olarak, kayak turizmi olarak değil. Kış turizminin bütün olanaklarını kapsayan coğrafi özellikleriniz var. Doğa sporlarına açık, çok fazla yeriniz var. Doğa turizmine açık, trekkinge açık çok fazla noktanız var. Urartu Dönemi’ne kadar uzanan 7 bin yıllık geçmişin izlerinin olduğu arkeolojik değerleriniz var. İşte bütün bunları kapsayan hızlı bir turizm master planını da bugün Sayın Valimizle mutabık kaldık. Hızlı bir şekilde çalışmasını başlatacağız. En kısa sürede turizm master planınızı da tamamlayacağız. Uzun bir süreden bahsetmiyorum. Birkaç ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp ona göre turizmle ilgili atılması gereken ilçeleriniz bazında bütün adımları Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hızlı bir şekilde atacağız. Bu iki önemli adımla birlikte Terörsüz Türkiye ile başlayan bölgenin içerisindeki değişime turizm ve kültür ile de katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

        'TGA İLE HAKKARİ'NİN TANITIMI YAPILACAK'

        Hakkari'nin muhteşem ve heybetli coğrafyasını da bu vesileyle Türkiye'ye tanıtacaklarını da belirten Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) var. TGA'dan bir ekip olarak buraya gelecekler. GoTürkiye sitesinde öncelikli olarak dünyada en çok takip edilen sitelerden biridir. Tanıtım sitelerinden biridir. İnşallah öncelikli olarak Hakkari’mizin ve Hakkari’mizin turizm potansiyeli olan ilçelerinin tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

        ‘KÜLTÜREL YATIRIMLAR DA SÜRECEK’

        Esendere Halk Kütüphanesi'nin kentin altıncı kütüphanesi olduğunu ifade eden Ersoy, Hakkari'de yıkılan eski kültür merkezlerinin yerine altı bin metrekare kapalı alana sahip yeni iş kültür merkezlerinin yapılacağını, bu projelerin birinin temelinin ekim ayı içinde atılacağını belirtti. Bakan Ersoy, "Ben inşallah bunun ‘Terörsüz Türkiye'de çok güzel bir başlangıç olacağını görüyorum. Sizdeki heyecanı da görüyorum. Katılımınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Esendere Kütüphanemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

        Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Cilo Sat Buzul Gölleri'ne gitti.

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