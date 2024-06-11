Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "2023-2024 Değerler Eğitimi Yıl Sonu Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "2023-2024 Değerler Eğitimi Yıl Sonu Sergisi" düzenlendi.

        Hakkari öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen törenle açılan sergide, Hakkari Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi.

        Törende konuşan Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, modern infaz sisteminin, suçluyu cezalandırmak yerine onun suç işlemesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik iyileştirme temelli bir sisteme dayandığını söyledi.

        Son dönemlerde ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim çalışmalarının farklı bir boyut kazandığını vurgulayan Ünlüsoy, şöyle konuştu:

        "Milli Eğitim Bakalnığı ile 2020'de yapılan eğitim öğretim işbirliği protokolü kapsamında ceza infaz kurumları bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlü ve tutuklularda durumu uygun olanların çıraklık sistemine dahil edilmesi sağlanmıştır. Bu sisteme dahil edilen ve uygulamada başarı sağlayan tutuklu ve hükümlüler kalfalık, ustalık, üreticilik ve işyeri açma bilgisi alabilmektedir. Mezun olduklarında meslek lisesi diplomasına sahip olabilmektedir. Bu eğitimler sonucunda hükümlülere meslek belgeleri verilerek, gelecekte iş dünyasına daha donanımlı şekilde katılmaları teşvik edilmektedir."

        Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Başsavcı Ünlüsoy ile protokol üyeleri, filografi, rölyef, su kabağı, dekoratif el sanatları, tığ örücülüğüyle yapılan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Serginin, hükümlülerin topluma kazandırılması ve onların sosyal hayata daha sağlıklı şekilde entegre edilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Çelik, topluma katkı sağlayan bu tür projelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

        İki gün sürecek serginin açılış programına, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Mili Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da, askeri üs yolunda 6 metre karla mücadele
        Yüksekova'da, askeri üs yolunda 6 metre karla mücadele
        Hakkari Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas, poli...
        Hakkari Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas, poli...
        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru...
        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru...
        Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin okulunda hüzün
        Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin okulunda hüzün
        Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas
        Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas
        Zap Suyu'na uçan otombilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas
        Zap Suyu'na uçan otombilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas