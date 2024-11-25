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        Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu

        Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:15
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        Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kentte geceden beri etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Karla birlikte yüksek kesimler, beyaza büründü.

        Durankaya beldesine gitmeye çalışan bazı araçlar ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, karla kaplanan Şivekür Tepesi mevkisinde ilerleyemedi.

        Araçlarına zincir takarak jandarma ekiplerinin desteğiyle geri dönen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, başka güzergahtan beldeye gitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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