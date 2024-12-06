Hakkari Valisi Çelik, stat yapılması planlanan alanda inceleme yaptı

Çelik'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

Burada inceleme yapan Çelik, stat, tribün, soyunma bölümleri ve koşu pistinin yer alacağı proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, stat projesinin uygulanacağı Gupsi mevkisine gitti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, stat yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

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