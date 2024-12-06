Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, stat yapılması planlanan alanda inceleme yaptı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, stat yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, stat yapılması planlanan alanda inceleme yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, stat yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, stat projesinin uygulanacağı Gupsi mevkisine gitti.

        Burada inceleme yapan Çelik, stat, tribün, soyunma bölümleri ve koşu pistinin yer alacağı proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Çelik'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yeni alınan 6 çöp aracı hizmete alındı
        Hakkari'de yeni alınan 6 çöp aracı hizmete alındı
        Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Uçar, kurumun faaliyetlerini anlattı
        Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Uçar, kurumun faaliyetlerini anlattı
        Hakkari'de kış sezonunun sorunsuz geçmesi için kurban kesildi
        Hakkari'de kış sezonunun sorunsuz geçmesi için kurban kesildi
        Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Hakkari Belediyesi ekipleri tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi
        Hakkari Belediyesi ekipleri tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi
        Kayalıklardan düşüp öldü
        Kayalıklardan düşüp öldü