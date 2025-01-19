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        Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:14
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        Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.

        Dün, İpek Yolu üzerinde boş alanda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak sahipsiz köpekleri topladı.

        Olayın yaşandığı bölgede de çalışma yürüten ekipler, köpeklerden bazılarını uyuşturarak, araçla belediye bünyesindeki Hayvan Bakım Evi'ne götürdü.

        - Olay

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Teker'in cenazesi, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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