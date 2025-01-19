Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak sahipsiz köpekleri topladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.

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