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        Hakkari Valisi Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:53
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        Hakkari Valisi Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Çelik, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

        Çelik, jandarma teşkilatının ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirtti.

        Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme fırsatı sunduğunu vurgulayan Çelik, "Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı.

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