AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, muhtarlarla buluştu

Hakkari'de AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaya, bu yıl kentteki tüm cadde ve sokakların asfaltlanacağını söyledi.

İlin sorunlarını elbirliğiyle çözeceklerini belirten Kaya, "Kentin içme su sorununu çözüyoruz. İki yer altı projesi yürütülüyor. Otluca yer altı barajı projesi kabul edildi. Helel içme su projesi de yürümekte. İki projenin hayata geçmesiyle ilin 100 yıllık içme suyu problemi çözülecek." dedi.

Yüksekova ilçesinde yeni bir stadın yapılacağını ifade eden Kaya, Hakkari ve Van arasında alternatif bir yolun yapılması için de çalışma yürütüleceğini dile getirdi.

İlde yapılacak barajın istihdama katkı sağlayacağını vurgulayan Kaya, yeni nesil için daha yaşanabilir bir kent bırakmak istediklerini aktardı.

Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva katıldı.