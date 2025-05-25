Hakkari'nin engebeli yollarını aşarak sağlık hizmetini insanların ayağına götürüyorlar

SAYİM HARMANCI - Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde görevli sağlık çalışanları, kentin zorlu yollarını aşarak ulaştıkları yerleşim yerlerindeki yatağa bağımlı, yaşlı ve yürüyemeyecek kadar engelli hastalara sağlık hizmeti veriyor.

İl genelinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, evde sağlık hizmetinden yararlanan kişilere en iyi hizmeti sunabilmek, onların tedavilerine katkı sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip ilde sağlık hizmetlerini aksatmadan sürdüren, hastanede görevli doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan 4-5 kişilik ekipler, belde, köy ve mezralardaki hastalara ulaşmak için oluşturdukları plan çerçevesinde yola koyuluyor.

Tam donanımlı ambulanslarla zorlu doğa koşullarında kilometrelerce yol kateden, araçların gitmediği noktalara da yürüyerek varan ekipler, sisteme kayıtlı engelli, yaşlı, yatalak ve kronik hastalığı bulunanları muayene ediyor.

Gerekli tedavilerini uyguladıkları hastaların gönlüne dokunan ekipler, aldıkları hayır duasıyla moral buluyor.

- "Şartları zorlayıp bizi bekleyen insanlara ulaşıyoruz" Ekipte yer alan hemşire Ayşe Bozüyük, AA muhabirine, evde sağlık hizmetlerinin, herhangi bir nedenle hastaneye gidemeyecek durumdaki yatağa bağımlı, engelli, kronik hastalıkları bulunan bireylere verilen çok yönlü bir sağlık desteği olduğunu söyledi. Bu kapsamda tıbbi tedavi, pansuman, enjeksiyon, sonda takma çıkarma, hasta nakli gibi hizmetleri yerinde verdiklerini belirten Bozüyük, "Sabah gelir gelmez gideceğimiz yerin planlamasını yapıp yola çıkıyoruz. Hakkari'nin engebeli arazisinde, zorlu hava şartlarında dahi köy ve mahallelere kadar ulaşıp hizmeti kesintisiz sürdürüyoruz. Amacımız sağlık hizmetine erişemeyen vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşam kalitelerini artırmak. Bazen zorlandığımız oluyor. Böyle bir coğrafyada hastalara ulaşmak bazen pek mümkün olmuyor. Biz yine şartları zorlayıp bizi bekleyen insanlara ulaşıyoruz." diye konuştu. - "Böyle bir birimde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" Gerektiğinde birim doktoruyla ilgili branşın uzman doktoruyla uzaktan hasta değerlendirmesi de yaptıklarını anlatan Bozüyük, şöyle devam etti: